Владимир Путин одобрил предложения Олега Кожемяко по реформам в лесной отрасли

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по вопросам лесопромышленного комплекса страны. Часть материалов была подготовлена на основании письма главы Приморья Олега Кожемяко. В нем он обозначил основные проблемы лесной отрасли региона и способы их решения. Об этом рассказали в пресс-службе правительства края.

– Приморский край, имея всего 6% расчетной лесосеки Дальневосточного федерального округа, осуществляет больше 60% всех инвестиций в основной капитал по лесной отрасли ДФО, – отметил Олег Кожемяко письме.

Одной из проблем Приморского края стали слишком строгие ограничения на экспорт древесины ясеня маньчжурского и дуба монгольского. Из-за этого усложнилась процедура получения разрешения на экспорт, что привело к потере качества товара и простою. Владимир Путин поручил сократить срок выдачи разрешения до пяти рабочих дней.

Также в перечне поручений оказались и другие важные пункты, среди которых борьба со злоупотреблением арендой подвижного состава. Правительству РФ и ОАО «РЖД» надо будет рассмотреть вопросы очередности перевозок грузов на поездах, а также сделать приоритетными перевоз продукции лесной промышленности при наличии у экспортера производственных мощностей.

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