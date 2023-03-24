Сотрудников культуры с профессиональным праздником поздравил Олег Кожемяко

В Приморье занимаются возрождением библиотечного дела. Фото: Игорь НОВИКОВ/правительство Приморского края

Именно библиотеки дают нам возможность окунуться в тысячи волшебных миров. А проводниками нашими становятся сотрудники культуры, чей профессиональный праздник состоялся в библиотеке имени Чехове во Владивостоке 24 марта. На нем побывал губернатор края Олег Кожемяко. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

– Ни телевидение, ни интернет никогда не заменят живое читательское дело, ощущения, которые дает книга, перелистывание страниц, закладки и выписки, которые ты делаешь в процессе чтения, – отметил глава края во время поздравления.

Он также добавил, что сейчас в Приморье занимаются возрождением библиотечного дела. Конечно, оно будет значительно меняться из-за прогресса. Будут внедряться автоматизированные системы поиска и другие технологии. Помимо этого, книжные фонды будут пополняться изданиями о Приморском крае. Только в 2023 году в местных библиотеках появилось больше 2,5 тысяч книг по истории малой Родины.

На мероприятии Олег Кожемяко представил три новые книги, цель которых – сохранить литературное наследие края. Это рассказы и повести для детей «Пленники Сихотэ-Алиня» Николая Денисова, сборник сказок коренных народов «Грустный тигр» и «Антология поэзии Приморского края. На переломе эпох».

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