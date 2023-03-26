Повалили на землю и заломали руки: во Владивостоке задержали инспекторов ДПС

Причины задержания и другие обстоятельства пока неизвестны. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Приморье в социальных сетях появилось видео жестокого задержания двух инспекторов ГИБДД. Очевидцы засняли момент, когда неизвестные без формы и каких-либо опознавательных знаков повалили на землю двух инспекторов и заломали им руки. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Все произошло на острове Русский, в районе Университетского проспекта. Сначала две машины прижали авто ГИБДД с двух сторон, а затем из них вышли какие-то люди, которые уложили одного из инспекторов на асфальт, а второго с руками за спиной удерживали на багажнике патрульного автомобиля. На заснятых кадрах слышно, как некто за кадром крикнул:

– На землю, на землю его! Руки за спину! Фиксируйте, ребят.

Приморцы выдвигают теории, что неизвестными скорее всего являются сотрудники ФСБ. Но причины задержания и другие обстоятельства пока неизвестны.

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