С переломами ползла до поселка: в Приморье на девушку напала собака, а ее хозяин поспешил скрыться

Хозяин отпустил пса гулять без намордника и поводка. Фото: Иван МАКЕЕВ

Страшный случай с нападением домашнего пса произошел 25 марта в Тернейском округе. Девушка прогуливалась в районе озера, когда на нее кинулась собака. Хозяин животного, даже видя тяжелое состояние пострадавшей, бросил ее на произвол судьбы. Об этом сообщает издание «Северное Приморье».

Все случилось из-за беспечности хозяина. Он отпустил пса гулять без намордника и поводка. Как итог: животное искусало гуляющую рядом девушку. Но от ответственности мужчина поспешил скрыться, поэтому, увидев тяжелое состояние пострадавшей, посоветовал ей не шевелиться, а сам забрал собаку и уехал, даже не вызвав скорую помощь.

– Девушка, истекая кровью, с переломами рук, с покусанными ногами, целый час добиралась до поселка, где ее подобрал местный житель и довез до больницы. Когда ее доставили в Кавалерово, а это еще шесть часов езды, рентген показал несколько переломов, уже начался отек мягких тканей, – пишет издание.

Неравнодушные жители Тернейского округа уже обратились к депутатам с просьбами ужесточить закон об ответственности за своих домашних питомцев. Помимо этого, они пытаются также решить проблему с маршрутизацией пациентов. Жители жалуются на состояние дорог, которые мешают скорой помощи вовремя добираться до больных.

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