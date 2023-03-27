Из-за девятиметровых волн на Камчатке объявили штормовое предупреждение

Подробности рассказали в пресс-службе МЧС России по Камчатке. Фото: Виктор КЛЮШКИН

По информации Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в акватории Тихого океана в Алеутском муниципальном округе ожидаются волны высотой в восемь-девять метров. Опасное явление прогнозируют на середину дня 28 марта, сообщили в пресс-службе МЧС России по Камчатке. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Дальний Восток».

Как поделились представители ведомства, населенным пунктам, которые находятся на побережье, не грозит никакая опасность из-за ветрового волнения моря. Однако в акватории возможны различные чрезвычайные ситуации при нарушении правил судовождения. Спасатели готовы оперативно реагировать на ЧП.

Сотрудники МЧС России по Камчатке напоминают, что, если вы попали в беду, необходимо позвонить по телефонам: 01, 101 или 112.

Напомним, что главный синоптик Приморья Борис Кубай рассказал о том, какая погода ожидается в крае в апреле. По словам специалиста, температура воздуха может подняться до 15-20 градусов тепла.

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