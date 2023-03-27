В Приморье из-за ужасной случайности под колесами грузовика погибла дочь водителя

Место трагедии. Фото: пресс-служба УМВД Приморья

В Дальнереченске 8-летняя девочка попала под колеса грузовика. Водитель оставил машину с включенной скоростью коробки передач, а сам ушел. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Все случилось в районе дома № 10 на улице Кирпичной. Отец и дочь вместе вышли во двор, где девочка принялась играть на площадке и в окрестностях, а мужчина занялся ремонтом своего грузового автомобиля Mitsubishi Canter. В какой-то момент он оставил машину с включенной скоростью, из-за чего она покатилась вперед и наехала на девочку. Авто также врезалось в забор, пересекло всю проезжую часть и въехало в дерево.

По факту произошедшего уже заведено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

При этом в пресс-службе госавтоинспекции рассказали, что случай самопроизвольного движения транспорта не единичен для Приморского края. Водителей призывают быть осторожнее.

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