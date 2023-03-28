Минздрав Приморья обратился с важным заявлением к тем, кто планирует отправиться в Китай

О коронавирусе в крае рассказала министр здравоохранения. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко рассказала, что эпидемиологическая обстановка по коронавирусу в крае налаживается, однако перед майскими каникулами и летним отдыхом врачи советуют людям пройти вакцинацию. Особенно это актуально в связи с возобновлением туристического обмена с Китаем. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По словам Анастасии Худченко, если приморцы хотят отправиться в Китай в мае или летом, то необходимо уже сейчас сделать прививку.

– Если даже вы никуда не собираетесь, стоит учитывать, что туристический поток двусторонний, и регион ожидает большое количество гостей, соответственно эпидситуация может меняться, – добавила министр здравоохранения.

В пресс-службе краевого правительства добавили, что за прошлую неделю суточная заболеваемость COVID-19 не превышала 50 человек. За последние шесть дней в прививочные пункты обратились 4,4 тысячи человек.

Стоит отметить, что для въезда в Поднебесную прививочный сертификат не требуется, но подтвердить, что вы не болеете, все же нужно. Так, с 1 марта пассажиры, отправляющиеся из Приморья в Китай прямыми рейсами, могут сдать тест на антигены вместо ПЦР-исследования. Пройти его необходимо максимум за 48 часов до посадки в самолет, а после этого – загрузить отрицательный результат через мобильное приложение WeChat или сайт китайской таможни.

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