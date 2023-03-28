Двое приморцев избили подростка, за что теперь могут лишиться свободы

Следствие направило уголовное дело с обвинительным заключением в суд. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Дальнереченске завершили расследование уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью подростка. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Приморскому краю. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

История случилась еще в декабре 2022 года. 17-го числа двое мужчин, жители Дальнереченска, проводили вечер за распитием спиртных напитков в заведении по улице Победы. Там же у одного из них возник конфликт с 16-летним подростком. На почве чего произошла ссора – неизвестно. Словесная перепалка перенеслась на улицу и в какой-то момент переросла в потасовку: мужчина ударил парня по голове, после чего несовершеннолетний стал убегать. Увидев это, второй мужчина решил помочь товарищу, погнался за подростком, и уже вдвоем они избили мальчика, нанося удары ногами и руками по голове и телу пострадавшего. Травмы впоследствии оценились как тяжкий вред здоровью.

Итог – уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное из хулиганских побуждений, группой лиц по предварительному сговору. В пресс-службе СУ СК РФ по Приморскому краю корреспонденту «Комсомолки» сообщили, что в настоящее время двух фигурантов 1991 года рождения поместили под домашний арест. Жизни и здоровью избитого подростка на сегодняшний день ничего не угрожает.

Следствие направило уголовное дело с обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу.

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