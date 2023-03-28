Второй этап строительства Восточного полигона обойдется в 894 миллиарда рублей

Работы ведутся на всех 142 объектах БАМа и Транссиба. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В 2023 году на строительство II этапа Восточного полигона предстоит выделить сумму в 250 миллиардов рублей. Общая сумма работ составит 894 миллиарда, а траты всего инвестиционного проекта могут превысить триллион рублей. Об этом заявил первый замглавы РЖД Сергей Кобзев на заседании Совета Федерации. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По словам Сергея Кобзева, работы ведутся на всех 142 объектах БАМа и Транссиба из 263. Сейчас трудятся около 9,6 тысячи человек с помощью почти 3 тысяч единиц техники. Как рассказали в пресс-службе РЖД, к концу года планируется увеличить провозные способности Восточного полигона со 158 до 173 миллионов тонн.

Всего в рамках II этапа модернизации БАМа и Транссиба необходимо построить 1381 километр дополнительных главных путей и 29 разъездов, реконструировать 4 разъезда и 29 станций, а также электрифицировать участок Волочаевка – Комсомольск-Сортировочный – Ванино, протяженность которого составляет 820 километров.

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