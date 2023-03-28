В Приморье накажут главу «управляйки», из-за халатности которой под бетонной плитой погиб человек

Суд рассмотрит уголовное дело в отношении директора управляющей компании Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Надеждинском районе суд рассмотрит уголовное дело в отношении директора управляющей компании. Из-за ненадлежащего оказания услуг погиб человек – на него обрушилась железобетонная плита козырька подъезда. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По версии следствия, женщина занимала пост с апреля 2021 года. Она ненадлежащим образом оказывала услуги по содержанию общедомового имущества. В итоге в октябре 2021 года на улице Первомайской обрушилась плита. Под нее и попал 55-летний мужчина, скончавшийся в больнице из-за тяжелых травм.

Директор обвиняется в преступлении по части 2 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека».

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что мужчину пытались спасти врачи, но его состояние было крайне тяжелым. Спасти его не удалось из-за многочисленных травм руки, внутренних органов и большой кровопотери.

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