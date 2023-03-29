До 19 градусов тепла ожидается в Приморье 29 марта

В дальневосточной столице без осадков, но с самого утра на город опустился туман. Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

В среду, 29 марта, Приморье окажется во власти поля повышенного атмосферного давления. Синоптики обещают краю переменную облачность и день без осадков, также местами туман. Ветер возьмет направление с юга, умеренный до сильного. Воздух сегодня прогреется до 19 градусов тепла. Об этом сообщает портал «Примпогода», подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В дальневосточной столице тоже без осадков, но с самого утра на город опустился туман. Ветер юго-восточный, умеренный до сильного, после обеда сильный. Температура воздуха здесь +4...+6°C.

В соседнем Уссурийске переменно облачно. Днем ветер до сильного, юго-западный и южный. Воздух здесь прогреется до 14 градусов тепла.

В Находке +8…+10°C, без осадков, слабый до умеренного ветер, а также переменная облачность.

Согласно ряду многолетних наблюдений, обычно погода во Владивостоке 29 марта была прохладной. Минимальная температура воздуха -11,1°С фиксировалась в 1958 году. Максимальная температура воздуха +15,1°С регистрировалась в 1998 году.

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