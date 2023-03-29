В Пластуне обвалившийся грунт насмерть придавил работника

Сотрудники строительной компании проводили земляные работы, во время которых по неизвестной пока причине обвалился грунт. Фото: Прокуратура Приморского края

Прокуратура Тернейского района Приморского края организовала проверку по факту ЧП при производстве земляных работ. Речь идет о трагедии в Пластуне. Там обвалившийся грунт насмерть придавил человека. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Все случилось в 11 часов 40 минут 28 марта. Сотрудники строительной компании проводили земляные работы, во время которых по неизвестной пока причине обвалился грунт. В результате происшествия погиб работник – мужчина 1972 года рождения. По факту смерти местного жителя СУ СК РФ по Приморскому краю организовало доследственную проверку. Координировать работу ведомства выехал прокурор Тернейского района Евгений Коняхин.

– Прокуратура организовала проверку, по результатам которой в том числе даст оценку полноте мер, принимаемых к обеспечению безопасности при производстве работ, – уточнили в пресс-службе ведомства.

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