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НовостиВладивосток28 марта 2023 23:13

В Пластуне обвалившийся грунт насмерть придавил работника

Прокуратура контролирует доследственную проверку
Анна СОБОЛЬ
Сотрудники строительной компании проводили земляные работы, во время которых по неизвестной пока причине обвалился грунт.

Сотрудники строительной компании проводили земляные работы, во время которых по неизвестной пока причине обвалился грунт.

Фото: Прокуратура Приморского края

Прокуратура Тернейского района Приморского края организовала проверку по факту ЧП при производстве земляных работ. Речь идет о трагедии в Пластуне. Там обвалившийся грунт насмерть придавил человека. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Все случилось в 11 часов 40 минут 28 марта. Сотрудники строительной компании проводили земляные работы, во время которых по неизвестной пока причине обвалился грунт. В результате происшествия погиб работник – мужчина 1972 года рождения. По факту смерти местного жителя СУ СК РФ по Приморскому краю организовало доследственную проверку. Координировать работу ведомства выехал прокурор Тернейского района Евгений Коняхин.

– Прокуратура организовала проверку, по результатам которой в том числе даст оценку полноте мер, принимаемых к обеспечению безопасности при производстве работ, – уточнили в пресс-службе ведомства.

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