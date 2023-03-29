Судоремонт идет в рост

Благодаря модернизации планируется нарастить темпы работы. Фото: пресс-служба FESCO

Бизнес–сообщество активно обсуждает идею создания на Дальнем Востоке судостроительного кластера. Одним из возможных мест его создания является Приморье. Но до того времени, как решение будет принято, судоремонтные предприятия уже вкладывают средства в развитие бизнеса – модернизируют оборудование, открывают новые направления работы, возвращая ранее утерянные позиции.

По словам Александра Улитина, на владивостокском судоремонтном предприятии «ФЕСКО Сервис» запустили процесс обновления оборудования и часть его уже заменили на современное, занялись привлечением кадров, разработали новый порядок стимулирования оплаты. В портфеле много заказов. Для специалистов предприятия нет ограничений по типу судов. Главными преимуществами Улитин называет глубоководные сооружения для стоянки судов, которых нет у других аналогичных предприятий во Владивостоке, и удачное место расположения причалов, где не бывает перерывов в работе из-за сложной ледовой обстановки.

Фото: пресс-служба FESCO

По словам Александра Улитина, у предприятия большие планы развития: закупка оборудования для плазменной резки металла, а также модернизация набережной, что позволит «ФЕСКО Сервис» начать строительство катеров и барж до 20 метров длиной, участвовать в секционном строительстве флота. Кроме того, есть планы по приобретению плавучего дока грузоподъемностью 20 000 тонн.

– Будет док – и работу организуем круглосуточно, в две-три смены, – уверяет генеральный директор. – По предварительным оценкам, предприятию для установки дока не потребуется никаких дноуглубительных работ. В целом мы готовы к росту заказов и делаем все, чтобы расширить свои возможности, а российским судовладельцам было выгодно ремонтировать свой флот в Приморье.

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