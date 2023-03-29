Нерест необычной рыбы-лягушки попал в объектив подводного оператора приморского нацпарка

Икрометание происходит на глубине до 10 метров. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

В Приморье начался нерест у необычных рыб-лягушек. Самки отложили икру на попечение самцам в Дальневосточном морском заповеднике. Толстокожим избранникам предстоит пробыть «на вахте» 40 дней, пока в мае не вылупятся мальки. Видео подводного оператора Дмитрия Рудася опубликовал нацпарк «Земля леопарда».

Как рассказали в организации, в марте рыбы-лягушки Aptocyclus ventricosus из семейства Круглоперых приплывают из глубин открытого моря к мелководьям заповедника, чтобы оставить потомство. Икрометание происходит на глубине до 10 метров.

По словам научного сотрудника лаборатории ихтиологии ННЦМБ ДВО РАН Александра Маркевича, чтобы оставить потомство, рыбкам нужно каменистое дно с мелкими щелями. Туда самки Aptocyclus ventricosus помещают икру, защищая ее от течения. Дальнейшая судьба мамочек остается туманной – в дело включаются отцы.

– Самец весь период инкубации охраняет икру и ухаживает за ней, в случае волнения удерживаясь на камне рядом с кладкой при помощи большой брюшной присоски. В северных морях нашей страны, Белом и Баренцевом, обитает родственный рыбе-лягушке пинагор Сyclopterus lupus, который точно так же ухаживает за своим потомством, – отметил эксперт.

Дальневосточный морской заповедник – «самый морской» заповедник России, 98,5% его площади занимает акватория. Он сохраняет уникальную природу залива Петра Великого, которая по биоразнообразию не знает себе равных во всех морях России. Сочетание теплого и холодного течений, океанической солености создает здесь комфортные зоны для местообитания северных и южных видов животных и растений. Территория находится под управлением дирекции заповедников «Земля леопарда».

К слову, до 1980-х годов оба пола рыб-лягушек считали отличными друг от друга видами из-за разницы в толщине кожи и присосок. Значительно позже ихтиологи разобрались, что это половой диморфизм.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.