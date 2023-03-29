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НовостиВладивосток29 марта 2023 1:13

Нерест необычной рыбы-лягушки попал в объектив подводного оператора приморского нацпарка

Самцы Aptocyclus ventricosus будут охранять икру около 40 дней, пока не вылупятся мальки
Кирилл САМОЙЛОВ
Икрометание происходит на глубине до 10 метров.

Икрометание происходит на глубине до 10 метров.

Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

В Приморье начался нерест у необычных рыб-лягушек. Самки отложили икру на попечение самцам в Дальневосточном морском заповеднике. Толстокожим избранникам предстоит пробыть «на вахте» 40 дней, пока в мае не вылупятся мальки. Видео подводного оператора Дмитрия Рудася опубликовал нацпарк «Земля леопарда».

Как рассказали в организации, в марте рыбы-лягушки Aptocyclus ventricosus из семейства Круглоперых приплывают из глубин открытого моря к мелководьям заповедника, чтобы оставить потомство. Икрометание происходит на глубине до 10 метров.

По словам научного сотрудника лаборатории ихтиологии ННЦМБ ДВО РАН Александра Маркевича, чтобы оставить потомство, рыбкам нужно каменистое дно с мелкими щелями. Туда самки Aptocyclus ventricosus помещают икру, защищая ее от течения. Дальнейшая судьба мамочек остается туманной – в дело включаются отцы.

– Самец весь период инкубации охраняет икру и ухаживает за ней, в случае волнения удерживаясь на камне рядом с кладкой при помощи большой брюшной присоски. В северных морях нашей страны, Белом и Баренцевом, обитает родственный рыбе-лягушке пинагор Сyclopterus lupus, который точно так же ухаживает за своим потомством, – отметил эксперт.

Дальневосточный морской заповедник – «самый морской» заповедник России, 98,5% его площади занимает акватория. Он сохраняет уникальную природу залива Петра Великого, которая по биоразнообразию не знает себе равных во всех морях России. Сочетание теплого и холодного течений, океанической солености создает здесь комфортные зоны для местообитания северных и южных видов животных и растений. Территория находится под управлением дирекции заповедников «Земля леопарда».

К слову, до 1980-х годов оба пола рыб-лягушек считали отличными друг от друга видами из-за разницы в толщине кожи и присосок. Значительно позже ихтиологи разобрались, что это половой диморфизм.

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