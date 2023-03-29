Кинокомпании, музыканты, бизнес: чего ждать от «Российской креативной недели» во Владивостоке

На Дальнем Востоке развиваются сферы креативного бизнеса. Иллюстрация из архива. Фото: Алексей БЕЛЯНЧЕВ

Форум «Российская креативная неделя – Дальний Восток» (16+) впервые пройдет во Владивостоке в 2023 году. Мероприятие станет флагманской площадкой для креативного бизнеса на Дальнем Востоке и объединит креативный бизнес как регионального, так и федерального уровня. Участие примут предприниматели, 11 официальных представителей макрорегиона, иностранные делегации, представители различных институтов. Форум поддерживает Минвостокразвития РФ.

Мероприятие пройдет 25-27 мая на площадках кинотеатра «Океан». Бесплатно принять участие в форуме смогут все желающие – регистрация на сайте открыта до 27 мая. «Комсомольская правда – Владивосток» выяснила детали у директора «Российской креативной недели» Марины Абрамовой.

– Впервые пройдет на Дальнем Востоке. В чем причина фокуса на регион?

– Есть несколько причин: во-первых, мы видим, что сейчас внешние и внутренние факторы способствуют тому, что Россия довольно быстро переориентируется на другие рынки, и одно из приоритетных направлений – азиатские площадки. И Владивосток – это хаб для креативных индустрий азиатского региона, это наши восточные ворота.

– Каков вклад Дальневосточного региона в развитие креативных индустрий?

– Выручка в области креативных индустрий на Дальнем Востоке составляет более 2% от валового регионального продукта – это 119 миллиардов рублей за прошедший год. В Приморье наиболее развиты следующие творческие направления: кино, анимация и графический дизайн, разработка компьютерных игр, музыка и саунд-дизайн, предметный дизайн, R&D, гастрономия, мода и дизайн одежды, арт индустрия, архитектура и урбанистика, новые медиа. Все эти индустрии будут представлены на «Российской креативной неделе».

– Какую программу форум привезет во Владивосток?

– Сейчас программная дирекция ведет активную работу по формированию архитектуры мероприятия. Деловая программа охватит международную, федеральную и дальневосточную повестки, отдельный блок готовится для студентов и молодых специалистов. Планируются выставочные фэшн- и арт-проекты. Всех секретов раскрывать пока не буду, скажу лишь о некоторых планах.

В деловой программе примут активное участие локальные команды и проекты: анимационный кластер Хабаровского края и студия «Мечталёт»; Владивостокская неделя дизайна и Владивостокская международная биеннале; кинокомпания «Сахафильм» и другие кинопроизводители; проект «Киберателье и креативные индустрии Приморья»; креативные кластеры и технопарки Владивостока, Хабаровска и Якутии; фестиваль саунд-арта и экспериментальной музыки «Sound Around Камчатка».

Также в программе будет представлена тема международного сотрудничества, включающего работу со странами-партнерами, – Китаем, Индией, Таиландом и Казахстаном.

В форуме примут участие более 200 спикеров. Форум проводится АНО «Креативная экономика» совместно с Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики, АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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