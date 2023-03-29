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29 марта 2023 2:21

Кинокомпании, музыканты, бизнес: чего ждать от «Российской креативной недели» во Владивостоке

Владивосток станет первым городом ДФО, где пройдет форум «Российская креативная неделя»
Алина ЛУЧИНА
На Дальнем Востоке развиваются сферы креативного бизнеса. Иллюстрация из архива. Фото: Алексей БЕЛЯНЧЕВ

На Дальнем Востоке развиваются сферы креативного бизнеса. Иллюстрация из архива. Фото: Алексей БЕЛЯНЧЕВ

Форум «Российская креативная неделя – Дальний Восток» (16+) впервые пройдет во Владивостоке в 2023 году. Мероприятие станет флагманской площадкой для креативного бизнеса на Дальнем Востоке и объединит креативный бизнес как регионального, так и федерального уровня. Участие примут предприниматели, 11 официальных представителей макрорегиона, иностранные делегации, представители различных институтов. Форум поддерживает Минвостокразвития РФ.

Мероприятие пройдет 25-27 мая на площадках кинотеатра «Океан». Бесплатно принять участие в форуме смогут все желающие – регистрация на сайте открыта до 27 мая. «Комсомольская правда – Владивосток» выяснила детали у директора «Российской креативной недели» Марины Абрамовой.

– Впервые пройдет на Дальнем Востоке. В чем причина фокуса на регион?

Есть несколько причин: во-первых, мы видим, что сейчас внешние и внутренние факторы способствуют тому, что Россия довольно быстро переориентируется на другие рынки, и одно из приоритетных направлений – азиатские площадки. И Владивосток – это хаб для креативных индустрий азиатского региона, это наши восточные ворота.

– Каков вклад Дальневосточного региона в развитие креативных индустрий?

Выручка в области креативных индустрий на Дальнем Востоке составляет более 2% от валового регионального продукта – это 119 миллиардов рублей за прошедший год. В Приморье наиболее развиты следующие творческие направления: кино, анимация и графический дизайн, разработка компьютерных игр, музыка и саунд-дизайн, предметный дизайн, R&D, гастрономия, мода и дизайн одежды, арт индустрия, архитектура и урбанистика, новые медиа. Все эти индустрии будут представлены на «Российской креативной неделе».

– Какую программу форум привезет во Владивосток?

Сейчас программная дирекция ведет активную работу по формированию архитектуры мероприятия. Деловая программа охватит международную, федеральную и дальневосточную повестки, отдельный блок готовится для студентов и молодых специалистов. Планируются выставочные фэшн- и арт-проекты. Всех секретов раскрывать пока не буду, скажу лишь о некоторых планах.

В деловой программе примут активное участие локальные команды и проекты: анимационный кластер Хабаровского края и студия «Мечталёт»; Владивостокская неделя дизайна и Владивостокская международная биеннале; кинокомпания «Сахафильм» и другие кинопроизводители; проект «Киберателье и креативные индустрии Приморья»; креативные кластеры и технопарки Владивостока, Хабаровска и Якутии; фестиваль саунд-арта и экспериментальной музыки «Sound Around Камчатка».

Также в программе будет представлена тема международного сотрудничества, включающего работу со странами-партнерами, – Китаем, Индией, Таиландом и Казахстаном.

В форуме примут участие более 200 спикеров. Форум проводится АНО «Креативная экономика» совместно с Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики, АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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