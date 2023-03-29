В Приморье ищут очевидцев аварии, из-за которой погиб пешеход

ДТП случилось в 22:00. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Смертельная авария произошла в минувшие сутки в Приморье. На трассе Корниловка – Чернышевка – Новотроицкое неизвестный сбил пешехода. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По предварительной информации пресс-службы УМВД по Приморью, водитель на неизвестном автомобиле двигался со стороны села Корниловка в направлении Чернышевки Анучинского района. Он наехал на пешехода, который по неизвестным причинам сидел с краю на проезжей части. ДТП произошло примерно в 22:00.

На место аварии приехали сотрудники ГИБДД и скорой помощи. Однако спасти 37-летнего мужчину не удалось, он получил травмы, несовместимые с жизнью.

Работники ГИБДД Арсеньева ищут очевидцев ДТП. Все, кто владеют информацией о случившемся, могут обратиться в полицию по телефонам: 8-423-614-47-77, 8-423-614-25-78.

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