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НовостиВладивосток29 марта 2023 3:48

В Приморье ищут очевидцев аварии, из-за которой погиб пешеход

По неизвестным причинам погибший сидел на проезжей части
Павел САХАРОВСКИЙ
ДТП случилось в 22:00.

ДТП случилось в 22:00.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Смертельная авария произошла в минувшие сутки в Приморье. На трассе Корниловка – Чернышевка – Новотроицкое неизвестный сбил пешехода. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По предварительной информации пресс-службы УМВД по Приморью, водитель на неизвестном автомобиле двигался со стороны села Корниловка в направлении Чернышевки Анучинского района. Он наехал на пешехода, который по неизвестным причинам сидел с краю на проезжей части. ДТП произошло примерно в 22:00.

На место аварии приехали сотрудники ГИБДД и скорой помощи. Однако спасти 37-летнего мужчину не удалось, он получил травмы, несовместимые с жизнью.

Работники ГИБДД Арсеньева ищут очевидцев ДТП. Все, кто владеют информацией о случившемся, могут обратиться в полицию по телефонам: 8-423-614-47-77, 8-423-614-25-78.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

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