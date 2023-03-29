Из-за пожара в жилом доме в Приморье могли погибнуть 18 человек, среди них три ребенка

Пламя тушили десять человек. Фото: Иван МАКЕЕВ

Из-за пожара в многоквартирном доме в одном из городов в Приморье не могли самостоятельно выбраться 18 человек. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по краю, возгорание произошло в жилом здании на Олега Кошевого в Дальнереченске. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В пресс-службе ведомства поделились, что тревожный звонок о пожаре поступил специалистам почти в десять ночи. Когда спасатели приехали к дому, наблюдалось задымление, оказалось, что в одной из квартир на третьем этаже горели мебель и личные вещи.

По словам начальника 71 пожарной части 4 отряда противопожарной службы филиала ГКУ Приморского края по ПБ, ГОЧС Игоря Марова, спасатели вывели на улицу из задымленных коридоров на третьем, четвертом и пятом этажах 18 человек, среди них были три ребенка. Пламя частично повредило около трех квадратных метров квартиры. Никто не погиб и не пострадал. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

ЧП устраняли десять человек с помощью трех единиц техники.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.