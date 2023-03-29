Во Владивостоке полуголый каскадер устроил шоу, прыгая по балконам жилого дома

Очевидцы предполагают, что на такой трюк мужчина решился будучи пьяным. Фото: принтскрин видео.

Жители Владивостока заметили, как по балконам дома, расположенного на улице Крыгина, 78, спускается полуголый мужчина. Без какой-либо верхней одежды и уж тем более страховки он уверенно пробирался к земле с пятого этажа. Почему не вышел через дверь, история умалчивает, но у приморцев уже появилось достаточно теорий, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Мужчину заметили местные жители и запечатлели на видео. Очевидцы отметили, на втором этаже «каскадер» сорвался и упал. Но все обошлось, он отряхнулся и пошел своей дорогой. Скорее всего, отделался обычными синяками. Ноги и руки целы.

Какой бы комичной со стороны не казалась эта ситуация, человек безразлично отнесся к своему здоровью. В худшем случае при неудачном падении он мог свернуть себе шею, было бы не до смеха. Местные жители предположили, что неизвестный возомнил себя человеком-пауком, скорее всего, под действием увеселительных напитков. Автор видеоролика надеется, что дорогу обратно мужчина выберет более легкую – поднимется по лестнице.

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