Во Владивостоке запустят катамаран на острова Попова и Рейнеке на две недели раньше

Сроки сдвинулись благодаря ранней и теплой весне Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В пресс-службе администрации Владивостока рассказали о том, что катамаран «Москва» начнет работу раньше планируемого срока на две недели. Навигация начнется уже 17-20 апреля. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

На еженедельном планерном совещании замначальника управления транспорта Юлия Пушкова добавила, что сроки сдвинулись благодаря ранней и теплой весне. Перевозчики также заявили, что успеют подготовить катамаран. С 1 мая для удобства жителей и отдыхающих скорректируют расписание.

Первый утренний рейс катамаран совершит с острова Рейнеке на остров Попова, а затем на материк. Вечерний рейс также будет последовательно идти с 30-го причала до Попова, затем на Рейнеке.

– В результате, надеемся, значительная часть вопросов и для жителей этих отдаленных территорий, и для отдыхающих будет снята, – отметила представитель управления транспорта.

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