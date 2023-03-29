Скандально известный ресторан во Владивостоке предлагает блюдо, есть которое может быть стыдно

Блюдо хуйцаа предлагают жителям. Фото: Андрей АБРАМОВ

Громким заголовком решил привлечь известный во Владивостоке ресторан. Чтобы собрать как можно людей на своем первоапрельском чемпионате по поеданию монгольской солянки, они придумали броский слоган и очередное скандальное название, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Пока кто-то вдумчиво и тщательно придумывает каждый слоган, кто-то просто дает волю своему чувствую юмора. Поэтому главным блюдом дня в известном ресторане стала хуйцаа –та самая монгольская национальная солянка из баранины с овощами. На чемпионат по ее поеданию и приглашают сотрудники. Креативщики связали это с 1 апрелем, днем смеха и шуток. Каждый житель может сам оценить, удачная она или же нет. Гастрономический бар «Кооператив» привел следующий постер:

Постер бара.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что похожими маркетинговыми приемами внимание привлекал скандальный филиал доставки роллов и суши «Еби-доеби», что видно уже по одному только названию. Тем не менее в декабре 2021 года он закрылся.

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