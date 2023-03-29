Столичные прокуроры пригрозили вице-губернатору Приморья из-за печально известного здания

105 дольщиков многоквартирного дома по улице Крестьянской переживают о вложенных деньгах. Фото: прокуратура Уссурийска.

Проблемный объект в Уссурийске проверил заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин. Он поручил директору строительной компании ускорить темпы постройки, подготовить документацию и объявил предостережение о недопустимости нарушения закона. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

105 дольщиков многоквартирного дома по улице Крестьянской переживают о вложенных деньгах. Стройка идет с 2016 года, сроки постоянно переносятся. Сейчас планируется ввести дом в эксплуатацию в июне 2023 года. Его строительная готовность составляет 80 %. Предостережение вынесли вице-губернатору Приморья Михаилу Петрову.

Дмитрий Демешин отметил, что застройщик завершает работы, которым до этого мешала социально-экономическая обстановка, в частности они не могли заказать необходимые материалы, что могло повлечь нарушение технологии. Поэтому правительство региона усилило контроль за завершением строительства объекта, чтобы предотвратить нарушение прав дольщиков.

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