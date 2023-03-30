В Приморье на 45% увеличилось производство мяса

Данными поделились специалисты Приморскстата. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморье в феврале 2023 года по сравнению с этим же месяцем прошлого года на 9% снизились объемы промышленного производства, относительно января 2023 года показатели упали на 0,3%, а за период с января по февраль – на 5,8% к соответствующему периоду 2022 года. Данные привели сотрудники Приморскстата. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По словам специалистов, в январе – феврале 2023 года падение производства на 0,4% зафиксировали в сфере добычи полезных ископаемых. Показатели обрабатывающей отрасли упали на 10,3%, создания готовых металлических изделий – на 41%, изготовления транспортных средств и оборудования – 43%, электрической аппаратуры – 66%, автомобилей и автобусов – 98%.

Однако есть сферы, в которых замечен и рост: создание машин и оборудования в январе – феврале этого года увеличилось на 26%, химических веществ и продуктов – на 10%, текстильных изделий – 6%, одежды – 5%, ремонт и монтаж машин – 2%, производство в энергетическом секторе – на 1,2%.

Создание пищевых продуктов в крае выросло на 2,3% по сравнению с январем – февралем прошлого года. Замечен рост в производстве кондитерских изделий на 2%, жидкого обработанного молока – на 8%, мяса домашней птицы и хлебобулочных изделий – 9%, колбас –13%, мяса животных всех видов – 45%, растительного масла и мясных полуфабрикатов – в 1,8 раза.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.