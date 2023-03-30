В Приморье школьный повар украл у детей еду

Женщина созналась в содеянном. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Анучино попали на видео сотрудники местной средней школы. На записи работники столовой складывают в сумки еду перед концом рабочего дня. Оказалось, что продукты предназначались для учеников. На претензии оператора женщины попросту не реагировали.

– А что у тебя хищение со столовой? – спросил снимавший мужчина.

– И что? – ответила женщина.

По словам руководителя центра питания Анучинского района Елены Глушак, на видео работники местной столовой действительно решили забрать себе продукты. После того, как ролик получил огласку, повар созналась в содеянном. Центр питания подал заявление в полицию по этому факту. Женщину обязали возместить ущерб и уволили. Еще одно письмо направлено в прокуратуру.

– На питании школьников это факт не отразился. Жалоб на недостаток еды не поступало. Прежде претензий, замечаний и подозрений на воровство не было. Ревизии проводили регулярно и факт недостачи не выявляли, – отметили в администрации.

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