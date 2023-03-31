В Приморье стартовала весенняя посевная кампания

Одна из задач на предстоящий сезон – засеять соей, кукурузой и другими культурами 477 тысяч гектаров. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Аграрии Приморья вышли в поля. В планах у сельхозпроизводителей посеять около 480 тысяч гектаров различных культур. Об этом сообщили в пресс-службе правительства края. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В этом году посевная наступила раньше, чем в 2022 году, – 29 марта. Первыми к работе приступили аграрии Партизанского и Октябрьского муниципальных округов. За два дня уже посеяно 270 гектаров ранних зерновых культур. В Партизанске, например, сеют ячмень и многолетние травы.

Одна из задач на предстоящий сезон – засеять соей, кукурузой и другими культурами 477 тысяч гектаров. Это позволит как минимум сохранить посевные площади на уровне прошлого года. Соя и кукуруза, кстати, основные культуры, предназначенные для экспорта. И в этом году он должен составить более 1,9 миллиарда долларов.

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