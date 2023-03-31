Снял футболку, чиркнул спичкой: молодой убийца поджег зал суда в Спасске-Дальнем

Инцидент произошел во время слушания по апелляции. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Осужденный за убийство 28-летний приморец решил добавить себе срок. Как выяснила «Комсомольская правда – Владивосток», во вторник, 28 марта, Петра Тимофеева привезли в Спасский районный суд, что в Спасске-Дальнем, где проходило заседание по его апелляционной жалобе. Примерно в 10:45 он стянул с себя футболку, кинул ее на пол камеры и поджег спичкой.

В следующее мгновение сработала сигнализация, а присутствующие в зале кинулись тушить огонь. Объяснять свой поступок Петр не стал

По данным редакции, «послужной» список в мире криминала у мужчины немаленький. И в этот раз, видимо, ему крайне нужен срок сверху: то, что ему дали ранее, мало. Так, его отправили в колонию на девять лет за убийство. В 2021 году ему передали наркотики, это обнаружили сотрудники ИК, и Петру добавили четыре года. В 2022-м он напал на конвоира, говорит, тот его оскорблял. За это ему «накинули» еще два года.

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