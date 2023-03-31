В массовой аварии с двумя самосвалами в Приморье разбились не менее четырех авто

Последствия аварии. Фото: скриншот из видео.

Серьезное ДТП произошло на трассе в Приморье. Об этом в социальных сетях сообщают очевидцы. Видеоролик с последствиями аварии ужасает: на дороге разбитые вхлам машины, собирается пробка. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Столкновения произошло в пятницу, 31 марта, на трассе между Большим Камнем и Фокино. По предварительной информации известно, что пострадали не менее четырех автомобилей. Пока достоверно неизвестно, как произошла авария, однако очевидцы рассказывают свою версию.

Два самосвала ехали в сторону Фокино, один из них буксировал второе транспортное средство. Проезжавший мимо автомобилист говорит, что скорость у габаритных авто была маленькая. В тот момент, когда началось расширение трассы, грузовики сдвинулись на обочину, уступая дорогу другим участникам движения. Судя по всему, в этот момент дорожное полотно не смогли поделить два других водителя – джипа и универсала.

Удар был такой силы, что последний и вовсе вылетел с трассы в кювет, второй получил серьезные кузовные повреждения. Досталось и самосвалам: тормозив, они врезались друг в друга.

На дороге уже собирается пробка. Информация о пострадавших пока отсутствует. Разбираться в случившемся теперь предстоит компетентным органам.

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