От +23 °C до -12 °C: первые апрельские выходные в Приморье будут контрастными

На побережье значительно холоднее. Фото: Милана СОКОЛ

В начале апреля погода в Приморье будет контрастной, от плюсовых температур, близких к летним, до заморозков и настоящего мороза. На характер погоды на юге края будут влиять два барических образования. По данным специалистов портала «Примпогода», уже 5 апреля регион накроют дожди.

В выходные континентальные районы Приморья попадут в теплый сектор циклона, который смещается из Китая на Амурскую область. Поэтому погода будет теплой и без осадков, средняя температура днем +11…+16 °C. А в центральных районах и вовсе будет по-летнему жарко. Столбики термометров местами поднимутся до +17…+23 °C. В прибрежных районах в субботу и воскресенье будет значительно холоднее из-за распространившегося гребня антициклона и холодного охотоморского воздуха. Температура на побережье ожидается 3…+10 °C.

1 апреля по прогнозам синоптиков во Владивостоке малооблачно, осадков не ожидается. При юго-восточном, южном умеренном до сильного, во второй половине сильном ветре воздух прогреется до +6...+8°C.. В пригороде ожидается до +11°C.

В Уссурийске в субботу осадков не предвидится, переменная облачность. Специалисты прогнозируют ветер южный умеренный, во второй половине до сильного. Температура воздуха днем ожидается +12...+14°C.

В Находке в первый выходной недели переменная облачность, без осадков. Будет дуть ветер восточный, юго-восточный слабый до умеренного, во второй половине до сильного. Днем столбики термометров покажут +9...+11°C.

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