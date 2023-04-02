Месиво на дороге: страшная массовая авария с пострадавшими произошла в столице Приморья

О случившемся рассказали очевидцы. Фото: telegram-канал @svodka_25.

Минувшей ночью в столице Приморья произошло массовое ДТП, из-за которого пострадали люди. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

О случившемся приморцы рассказали в социальных сетях. Как поделились очевидцы, машина Suzuki Jimny ехала со стороны Катерной в направлении Окатовой. По этому же маршруту двигалась и Toyota Crown, хозяин которой по неизвестным причинам передал руль своему товарищу (по словам приморца, водитель был трезвый). Неожиданно, внедорожник перестроился и столкнулся с Toyota.

От удара Suzuki Jimny отбросило на парковку, где автомобиль врезался в Honda Insight, Pajero Io и Mitsubishi Delica. По словам очевидцев, хозяин минивэна уехал без каких-либо претензий. Пострадали четыре человека, которые находились внутри внедорожника, их госпитализировали сотрудники скорой помощи. Водитель Toyota Crown сбежал с места ДТП.

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