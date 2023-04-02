Губернатор Приморья отчитал глав муниципалитетов и велел ввести противопожарный режим

В Приморье состоялось совещание по прохождению весеннего пожароопасного периода. Фото: Иван МАКЕЕВ

Губернатор Приморья Олег Кожемяко поручил главам муниципалитетов организовать круглосуточную работу оперативных штабов. Такое решение он принял на совещании по прохождению весеннего пожароопасного периода. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток», со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

По словам главы Приморья, МЧС и штаб ГОЧС рекомендовали ввести особый противопожарный режим в следующих районах: Анучинском, Дальнереченском, Кавалеровском, Кировском, Лесозаводском, Октябрьском, Партизанском, Пограничном, Спасском, Уссурийском, Ханкайском, Хасанском, Хорольском, Черниговском, Чугуевском, Шкотовском, Яковлевском. В 28 муниципалитетах края зарегистрировано 160 термоточек. Сложная ситуация наблюдается в Хасанском районе, где площадь возгорания составляет 300 гектаров.

– Вы все знали, что стартует пожароопасный период. Почему вы не ввели особый противопожарный режим? Это первый вопрос. Второй – каким образом у вас работают штабы? Каким образом идет реакция на пожары? Вы все – арендодатели участков, знаете, за кем закреплены сельхозугодья, фермерские участки. По каждому случаю нужно определить виновного. Есть административные штрафы, и они довольно крупные. Если эту работу не организовать, все эти сельхозпалы, отжиги там, где кто-то желает выжечь сухую траву, перейдут в лес, и тогда начнутся гораздо большие проблемы, – отчитал губернатор глав муниципалитетов.

Олег Кожемяко также добавил, что власти должны призывать к ответственности владельцев сельхозучастков и контролировать, готовы ли земли к пожароопасному периоду.

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