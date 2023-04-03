Жилые корпуса кампуса ДВФУ. Фото: Анна СОБОЛЬ

В понедельник, 3 апреля, Приморье окажется во власти фронтальных разделов. Об этом сообщает портал «Примпогода». Синоптики обещают краю переменно облачный день, преимущественно без осадков, в отдельных районах туман. Ветер возьмет направление с юга, умеренный до сильного, а воздух прогреется до 24 градусов тепла – в континентальной части Приморья. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В дальневосточной столице утром морось, на город опустился туман. До обеда ветер будет умеренным, после – до сильного, направление юго-восточное. Температура воздуха во Владивостоке сегодня +5…+7°C, в пригороде до 13 градусов тепла.

В соседнем Уссурийске без осадков, до 15 градусов со знаком плюс. Ветер южный умеренный до сильного.

В Находке преимущественно без осадков, до обеда ветер слабый юго-восточный, после – умеренный. Температура воздуха +12...+14°C.

Согласно ряду многолетних наблюдений, 3 апреля погода во Владивостоке обычно была нестабильной. Минимальная температура воздуха в 1955 году составила -8,1°C. Максимальная температура воздуха +15,0°C отмечалась в 2009 году.

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