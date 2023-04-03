«Необычно»: с косогора во Владивостоке вылетел автомобиль

Все случилось в районе дома №17 по улице Нейбута.
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Бесхозный автомобиль привлек внимание жителей Владивостока. На косогоре в районе Нейбута неизвестно как оказалась разбитая машина. Об этом в социальных сетях сообщают очевидцы. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».
Все случилось в районе дома № 17 по улице Нейбута. Пока подробностей произошедшего нет. Автомобиль марки Toyota Mark II оказался на косогоре, въехав в подпорную стену. Именно эта конструкция и удержала машину от падения с высоты.
Фото: Telegram-канал Ленинский район Владивосток.
Транспорт получил серьезные механические повреждения. Как произошла авария – пока неизвестно. В социальных сетях ищут очевидцев, которые могли бы пролить свет на случившееся.
– Как это произошло – без понятия. Может, у кого-то есть момент? Необычно, – пишет автор фотографии в местном Telegram-паблике.
Ранее «Комсомолка» сообщала, что во Владивостоке на улице Котельникова рухнула подпорная плита.
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