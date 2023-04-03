В Приморье 47 курсантов программы «Муравьев-Амурский 2030» защитили свои дипломы

Мероприятие прошло в стенах Дальневосточного федерального университета. Фото: Яна АСТАХОВА

В Дальневосточном федеральном университете прошло итоговое мероприятие программы «Муравьев-Амурский 2030» под руководством министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова. Собравшиеся обсудили результаты первого потока, личный опыт курсантов и трудоустройство выпускников на госслужбу.

Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова. Фото: Яна АСТАХОВА

Образовательная программа состояла из восьми модулей, которые помогали полностью погрузить в работу государственных структур и регионов ДФО. Они были направлены на получение фундаментальных знаний в сфере госуправления, экономики, регионоведения, а также на освоение прикладных инструментов решения государственных задач.

В формате стажировок курсанты получили возможность на собственном опыте прочувствовать условия, сложности и специфику, в которых живет каждый из регионов Дальнего Востока. Также они участвовали в рабочих встречах и совещаниях с участием руководителей министерств и ведомств, представителей бизнеса, познакомились с работой на местах в муниципальных образованиях.

В проектной деятельности курсанты разрабатывали семь тем и защитили свои проекты перед экспертами и наставниками. По решению аттестационной комиссии три группы получили оценки «отлично», а другие четыре – «хорошо». В ближайшее время выпускники займут различные должности на региональном и муниципальном уровнях государственной службы.

Выпускники защищали свои дипломы перед наставниками. Фото: Яна АСТАХОВА

– Получили дипломы первые 47 выпускников «Муравьев-Амурский 2030». На Восточном экономическом форуме в 2022 году президент России говорил о важности этой программы подготовки нового поколения дальневосточных управленцев, в которой упор сделан на совмещении образовательных программ и стажировок в органах государственной власти. Мы чувствуем большую ответственность за те знания и идеи, которые нам удалось вам передать. Уверен, что все полученные навыки будут иметь большую практическую ценность на государственной службе в интересах развития нашего Дальнего Востока. Желаю всем выпускникам успехов и побед, – рассказал Алексей Чекунков.

Оценку «отлично» получили три группы. Фото: Яна АСТАХОВА

Как поделился наставник программы глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, потенциал финалистов «Муравьев-Амурский 2030» важен для всего ДФО. Ректор ДВФУ Борис Коробец добавил, что шестеро выпускников первого потока уже трудятся в университете, других курсантов в будущем могут назначить на управленческие позиции.

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев. Фото: Яна АСТАХОВА

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