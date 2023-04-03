Прокуратура вынесла предостережение минздраву Приморья

Не раз нарушения становились поводом для реагирования прокуратуры. Фото: Прокуратура Приморского края

Первый заместитель прокурора Приморского края Роман Пантелеев вынес предостережение главе регионального минздрава Анастасии Худченко. Причиной стали просроченные контракты на поставки оборудования и проведение капремонтов в медучреждениях в рамках нацпроекта «Здравоохранение», сообщает «КП – Владивосток».

Как рассказали в ведомстве, из-за несвоевременно заключенных контрактов сроки реализации проектов «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Модернизация первичного звена здравоохранения» были перенесены с 2022 на 2023 год. Не раз это становилось поводом для реагирования прокуратуры.

– Анализ практики прокурорского надзора реализации мероприятий национального проекта «Здравоохранение» показал, что органами прокуратуры систематически выявляются факты несвоевременного достижения целевых показателей, – добавили в ведомстве.

Предостережение было вынесено на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам координации деятельности правоохранительных и иных уполномоченных органов в сфере реализации национальных проектов. Стороны обсуждали финансирование и выполнение задач нацпроектов. Помимо «Здравоохранения» участники обсудили результаты по «Безопасным и качественным дорогам» и «Производительности труда».

В прошлом году прокуратура уже выносила представление по факту нахождения на отсроченном обслуживании в аптечных организациях рецептов, выданных гражданам, имеющим право на льготное лекарственное обеспечение.

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