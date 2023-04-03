Во Владивостоке полным ходом идет подготовка к 9 Мая

«Бессмертный полк» проводится с 2013 года. Фото: Милана СОКОЛ

Во Владивостоке 9 мая 2023 года в честь Дня Победы пройдет «Бессмертный полк» в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Принять участие в шествии могут все желающие, рассказали в пресс-службе администрации мэрии. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

«Бессмертный полк» проводится в России с 2013 года. В рамках мероприятия жители и гости приморской столицы пройдут по центральным улицам города с фотографиями своих родных, которые помогли достичь победы. В администрации Владивостока рассказали, что информация о месте и времени сбора участников будет объявлена позже.

Управление по делам молодежи мэрии договорилось с партнерами акции об изготовлении портретов и штендеров для участников мероприятия. Но встать в строй «Бессмертного полка» можно прийти с обычной фотографией любого размера.

По словам организаторов, предварительно регистрироваться не нужно, однако будут введены ограничения: во время шествия запрещено использовать растяжки с названиями учреждений, флаги и иную атрибутику.

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