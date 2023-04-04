Подпольный игровой клуб прикрыла полиция во Владивостоке

Клуб организовали товарищи в возрасте 33 и 34 лет. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Во Владивостоке сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД закрыли незаконный клуб азартных игр. Злоумышленников задержали. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе УМВД по Приморью, клуб организовали два товарища 33 и 34 лет открыли подпольный клуб карточных игр на Камской. Заведение работало в закрытом режиме, попасть в него могли только определенные люди по предварительной записи. Кроме того, необходимо было внести деньги в размере от пяти до десяти тысяч рублей. Игры проводили организаторы и нанятые ими крупье.

Помещение клуба находилось на Камской. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Когда в заведение ворвались сотрудники полиции, в помещении находилось десять игроков. Сотрудники ведомства изъяли два покерных столы, игральные карты, фишки и 130 тысяч рублей. Следственный комитет по Приморью завел уголовное дело по части 3 статьи 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр). По статье грозит наказание лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до миллиона рублей. Сейчас нарушители находятся под домашним арестом.

Заведение работало в закрытом режиме. Фото: УМВД России по Приморскому краю

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