«Мордой в пол»: задержание автомобилиста из Приморья попало на видео

На требования полиции приморцы не реагировали, активно сопротивлялись, и тогда пришлось применить силу. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Артеме Приморского края сотрудники полиции пресекли противоправные действия граждан. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

На улице Силина, 61, в селе Олений наряд ДПС остановил автомобиль марки Toyota. Пока инспекторы проверяли документы, их внимание привлекли пассажиры. Мужчина и женщина, которые, судя по всему, находились в нетрезвом состоянии, заметно нервничали. Когда полицейские обратились к ним, мужчина и вовсе оттолкнул полицейского, а женщина тем временем положила в рот полиэтиленовый сверток с чем-то внутри. Пакетик с неизвестным на тот момент содержимым она разжевала и проглотила.

На требования полиции приморцы не реагировали, активно сопротивлялись, и тогда пришлось применить силу: мужчину скрутили и заключили в наручники, положив лицом в асфальт. В конечном итоге правонарушителей удалось задержать.

Девушку, которая проглотила сверток с неизвестным содержимым, доставили в больницу, где ей оказали необходимую помощь. После этого парочку доставили в отдел. Личности дебоширов удалось установить быстро, ими оказались местные жители: 38-летний мужчина и 28-летняя женщина.

В отношении нарушителей составлены административные материалы по факту неповиновению законному распоряжению сотрудника полиции и по факту потребления наркотических средств или психотропных веществе без назначения врача.

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