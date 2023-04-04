План быстрого обогащения привел расхитителей могил в Приморье на скамью подсудимых

Родственник погибшей подал иск. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приморье вынесли приговор жителям Уссурийска, которые надругались над телами умерших. Суд признал их виновными и назначил наказание. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе Уссурийского районного суда, в июне 2022 года мужчины договорились друг с другом, чтобы раскопать могилу и похитить золотые украшения с тела умершей женщины. Вооружившись лопатами, они осуществили задуманное, забрали наручные часы и ювелирные изделия, после чего поспешили покинуть кладбище, пока их никто не заметил.

Однако их задержали и завели уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 244 УК РФ (надругательство над телами умерших, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и пунктам «а», «в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража чужого имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину). Приморцы признали свою вину и возместили имущественный ущерб.

Родственник умершей подал гражданский иск о компенсации морального вреда, так как с трудом перенес надругательство над трупом, а также повторную эксгумацию и перезахоронение.

Одного из обвиняемых приговорили к лишению свободы на срок до двух лет и шести месяцев, второго – к двум годам. Наказание мужчины будут отбывать в колонии-поселении. Также они должны заплатить родственнику погибшей 5 000 рублей за уничтожение мраморной крошки во время раскопки могилы. За моральный ущерб они должны отдать 250 000 и 200 000 рублей.

Приговор в законную силу не вступил, поэтому сторону могут обжаловать его.

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