Из-за ошибки врача в Приморье мог погибнуть ребенок

На мужчину завели уголовное дело.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Приморье врача обвиняют в неправильной постановке диагноза, из-за чего мог погибнуть ребенок. На него завели уголовное дело, подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».
Как рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры, врачу-педиатру, работавшему в Арсеньевской больнице села Новосысоевка, в мае 2021 года поступил пациент с жалобами. Медработник поставил неверный диагноз ребенку, у которого оказался аппендицит. Ошибка привела к осложнениям, которые едва не погубили жизнь юного приморца.
На мужчину завели уголовное дело по части 2 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное следствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Максимальное наказание, которое грозит обвиняемому – лишение свободы на срок до года.
Уголовное дело направили мировому судье Яковлевского района.
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