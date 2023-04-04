Из-за ошибки врача в Приморье мог погибнуть ребенок

На мужчину завели уголовное дело. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Приморье врача обвиняют в неправильной постановке диагноза, из-за чего мог погибнуть ребенок. На него завели уголовное дело, подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры, врачу-педиатру, работавшему в Арсеньевской больнице села Новосысоевка, в мае 2021 года поступил пациент с жалобами. Медработник поставил неверный диагноз ребенку, у которого оказался аппендицит. Ошибка привела к осложнениям, которые едва не погубили жизнь юного приморца.

На мужчину завели уголовное дело по части 2 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное следствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Максимальное наказание, которое грозит обвиняемому – лишение свободы на срок до года.

Уголовное дело направили мировому судье Яковлевского района.

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