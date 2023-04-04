Пункт назначения: автомобилиста во Владивостоке едва не убила крышка люка (видео)

Водителю чудом удалось избежать рокового столкновения. Фото: социальные сети

В сети появилось видео, как автомобиль едет на улице Суханова во Владивостоке и наезжает на плохо закрепленный люк. Внезапно металлическая крышка подпрыгивает и летит в сторону машины, идущей позади. Подробности – в материале «КП – Владивосток».

На записи видно, что водителю чудом удалось избежать рокового столкновения. Он резко сманеврировал в районе здания городской Думы и не допустил попадания крышки в лобовое стекло. Несложно представить, как могли развернуться события. ДТП сродни голливудскому фильму «Пункт назначения» могло закончиться печально.

Что стало с дырой посреди проезжей части, заделали ее или нет – неизвестно. Пока есть информация, что обошлось без пострадавших. Издание обратилось в мэрию за подробностями. Не исключено, что видео может оказаться предметом монтажа для какого-нибудь видеоклипа или поднятия хайпа.

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