Обычно погода во Владивостоке в этот день носила неустойчивый характер. Фото: Иван МАКЕЕВ

В среду, 5 апреля, Приморье окажется во власти поля пониженного атмосферного давления. Синоптики обещают краю облачный, но с прояснениями день. После обеда на юге края ожидается небольшой дождь. Умеренный ветер возьмет направление с юго-востока и юга, температура воздуха +10...+15°C. Об этом сообщает портал «Примпогода», подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В дальневосточной столице облачно, во второй половине метеорологи обещают небольшой дождь. Ветер умеренный до сильного, вечером сильный. Утром столбики термометров показывали +5…+7°C, в течение дня воздух прогреется до 11 градусов со знаком плюс.

В соседнем Уссурийске также к вечеру небольшой интенсивности осадки, ветер северо-восточный умеренный, до сильного после обеда. Температура воздуха в утренние часы +4...+6°C, днем +13...+15°C.

В Находке также дождь и также только к вечеру. Ветер здесь сегодня слабый, после обеда – восточный и юго-восточный, умеренный до сильного. Воздух прогреется до 14 градусов тепла.

Согласно ряду многолетних наблюдений, обычно 5 апреля погода во Владивостоке была неустойчивой. Минимальная температура воздуха -6,6°C регистрировалась в 1925 году. Максимальная температура воздуха +14,8°C отмечалась в 2009 году.

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