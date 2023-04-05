Тепло сохранится лишь на юге края. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Синоптики портала «Примгидромет» рассказали о погоде на предстоящие выходные. По их словам, в крае ожидается неустойчивой. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По словам синоптиков, в субботу, 8 апреля, на погоду в Приморье повлияет холодный высотный вихрь, в некоторые районы ворвутся дожди вместе со снегом. Температура воздуха на большей территории края опустится до отметки -2…-8°C, только на юге побережья сохранятся положительные значения. Днем также будет не тепло – до +4…+10°C, а во время снегопада – около 0°C.

В ночь на воскресенье, 9 апреля, вихрь уйдет в сторону Японского моря, осадки прекратятся. При безоблачности минимальная температура воздуха понизится на 1-3 градуса, на южном побережье не изменится. Днем придет теплый циклон, который двигается с Китая на Хабаровский край, потеплеет до +11…+18°C, на побережье – до +5…+10°C.

Во Владивостоке осадки не ожидаются, однако выходные обещают быть ветреными. 8 апреля столбики термометров покажут +5…+8°C, 9 апреля поднимутся на 2-3 градуса.

Напомним, что синоптики прокомментировали информацию о непогоде, которую предсказывают Приморью на 16 апреля.

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