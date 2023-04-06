В Приморье маломерным судам на неделю раньше разрешили выход в море

Постановление об этом подписал губернатор края. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С пятницы, 7 апреля, маломерным судам в Приморье разрешат выход в акватории. Распоряжение об этом подписал губернатор Олег Кожемяко, рассказали в пресс-службе правительства края. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как поделился глава края, от жителей Приморья поступало много сообщений с просьбой открыть навигацию. Кроме того, в крае установилась теплая погода, что позволило начать сезон раньше, чем в предыдущие годы.

– Уже в эти выходные дни можно выйти в море на рыбалку, просто отдохнуть, при этом соблюдая все меры безопасности.

В пресс-службе правительства края добавили, что перед выходом в акватории необходимо проверить исправность судна, необходимые средства связи и спасения, рассказать пассажирам правила поведения и безопасности на борту.

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