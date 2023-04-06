Разрушенные достопримечательности Минного городка вернули в собственность Владивостока

Делом занялась прокуратура Владивостока. Фото: Илья КУЗНЕЦОВ

Во Владивостоке восемь объектов на территории Минного городка вернули в муниципальную собственность. 20 лет назад инвестор взялся восстановить руины, но так и не выполнил обещание. За дело взялась краевая прокуратура. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе ведомства, еще в декабре 2003 года управление муниципальной собственности Владивостока заключило договор с инвестором, который должен был реконструировать руины на территории парка. На выполнение работ ему дали три года, после завершения которых он мог получить право собственности на объекты.

В 2004 году было заключено дополнительное соглашение, из-за чего срок выполнения работ продлили до декабря 2015 года, также инвестор получил право собственности до завершения реконструкции. В этом же году он воспользовался предоставленной ему возможностью и заключил сделки по перепродаже объектов, не исполнив свои обязательства.

Прокурор Владивостока подал иск, чтобы вернуть право собственности муниципалитету, но в декабре 2022 года Ленинский районный суд отклонил заявление. Тогда представители ведомства подали апелляцию, которую удовлетворили.

Решение суда, вступившее в законную силу, находится на контроле прокуратуры.

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