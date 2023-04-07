Облившая краской памятник советскому разведчику жительница Владивостока получила небольшой штраф в 5 тысяч рублей

Преступление было совершено в мае 2022 года.

Почти год прошел с тех пор, как 39-летняя жительница Владивостока облила красной краской памятник Герою Советского Союза Рихарду Зорге. Тогда вандала нашли по походке, несмотря на то, что женщина даже прикупила себе спецодежду с капюшоном, чтобы прикрыть фиолетовые дреды. Ситуацию под контроль взял сам глава СКР Александр Бастрыкин. И вот теперь судья Первореченского судебного района вынес «повзрослевшей» хулиганке приговор, с которым, однако, не согласна Приморская прокуратура. «Комсомольская правда – Владивосток» рассказывает подробности.

– С учетом позиции прокурора, суд признал женщину виновной в совершении преступления и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей, – отмечает представитель надзорного ведомства. – В связи с чрезмерной мягкостью назначенного наказания прокуратура принесла на приговор апелляционное представление.

Отметим, что женщина признана виновной по статье о вандализме, это часть 1 статьи 214 УК РФ. Согласно Уголовному кодексу России, за осквернение сооружений нарушителю могут вменить штраф до 40 тысяч рублей. Хотя год назад ей пророчили до 3 миллионов.

Точная же сумма, которой прокуратура хочет наказать местную жительницу, неизвестна. Это прояснится в прениях сторон.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Осквернившую памятник Рихарду Зорге нашли по походке

Жительницу Владивостока с фиолетовыми волосами ждет штраф в три миллиона рублей или три года колонии (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.