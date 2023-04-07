Приморские волонтеры помогают раненым участникам СВО в госпитале Донецка

Ребята выполняют гуманитарную миссию. Фото: Молодая гвардия «Единой России».

Приморские молодогвардейцы круглосуточно помогают медработникам в госпиталях Донбасса. Как рассказали в пресс-службе краевого правительства, ребята перевозят пациентов и выполняют другие задачи в рамках гуманитарной миссии. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Молодогвардейцы работают в новых регионах России, в том числе и в госпитале Донецка. Здесь они из одного отделения в другое перевозят пациентов, среди которых раненые участники специальной военной операции. Волонтеры также выезжают на специальную станцию за кровью, которая необходима бойцам для восстановления.

Гуманитарные миссии проходят в новых регионах России по поручению губернатора края Олега Кожемяко. Например, сотрудники министерства образования помогают школам ДНР перейти на новый стандарт работы, а также организуют оздоровительный отдых для детей.

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