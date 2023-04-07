В Приморье на границе с Китаем отрепетировали встречу с холерой

Учения прошли в АПП «Пограничный». Фото: Ксения ГУСЕНЦОВА

По всей России проходят учения: специалисты отрабатывают действия в случае заболевания холерой. Приморский край не остался в стороне: тренировку по локализации и ликвидации очага холеры провели в четверг, 6 апреля, в автомобильном пункте пропуска «Пограничный». В региональном Управлении Роспотребнадзора рассказали, как все проходило. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Легенда учений такова. Из Китая едет пассажирский автобус, на КПП специалисты замечают опасные симптомы кишечной инфекции у водителя: у него диарея, рвота и слабость, при этом нет высокой температуры.

По легенде, инфекцию заметили у водителя пассажирского автобуса. Фото: Ксения ГУСЕНЦОВА

Это признаки холеры, поэтому таможенники сразу информируют о случившемся специализированные службы, а рулевого и контактных лиц госпитализируют в инфекционный стационар. Параллельно начинается дезинфекция автобуса, ручной клади и багажа.

Водителя сразу госпитализировали. Фото: Ксения ГУСЕНЦОВА

К работе приступила бригада дезинфекторов. Фото: Ксения ГУСЕНЦОВА

После тренировки участники учений проанализировали действия специалистов и придумали, как могут улучшить алгоритм взаимодействия.

– В учениях были задействованы представители государственных контрольных органов, сотрудники контрольного пограничного поста «Пограничный», станции скорой медицинской помощи и другие. Все сработали оперативно и слаженно. Очаг холеры был локализован и ликвидирован своевременно, – рассказала заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Светлана Морозова.

Багаж и личные вещи были обработаны. Фото: Ксения ГУСЕНЦОВА

К слову, заведующий отделом обеспечения и развития государственных и иных услуг Центра гигиены и эпидемиологии региона Олег Бескровный заявил, что последний раз холера регистрировалась в Приморье в 1999 году – инфекцию завезли из КНР.

Последний раз холера была зафиксирована в Приморье 24 года назад. Фото: Ксения ГУСЕНЦОВА

Отметим, сейчас существует угроза всплеска холеры, малярии и других заболеваний в Африке. Там, согласно данным ВОЗ, на юг континента обрушился сильный шторм, который разрушил или затопил больше 300 больниц и клиник на Мадагаскаре, Малави и Мозамбике. У людей нет ни крыши над головой, ни полноценного лечения.

Вскоре после этого с заявлением выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она говорит, что риск распространения холеры в РФ крайне мал, к тому же в стране есть запасы вакцин.

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