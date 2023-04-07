«Кости разбросаны по авто»: найденная «японка» подняла на уши весь Уссурийск

Фото: принтскрин видео Фото: Прокуратура Приморского края

Уссурийская городская прокуратура поставила на контроль додследственную проверку ЧП. На Сельскохозяйственной нашли кузов автомобиля, а в салоне – обгоревшие человеческие останки, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на краевое надзорное ведомство.

Как удалось узнать, авто нашли 7 апреля в полдень в районе дома №1 вышеназванной улицы. Машина сгорела, однако удалось установить марку производителя – Mazda. Принадлежность фрагментов костей еще не установлена.

– Для координации деятельности правоохранительных и специальных служб на место выехал заместитель Уссурийского городского прокурора Александр Ермаков, – уточнили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Напомним, ранее мы писали об аварии в центре Владивостока. Фура вызвала коллапс движения.

ОБНОВЛЕНИЕ 16:02

Редакция запросила информацию о расположении останков. В прокуратуре уточнили, что кости разбросало по авто, остальные детали огласят только после проведения экспертизы.

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