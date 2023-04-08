В Приморье выросло количество представителей малого и среднего бизнеса

За прошлый год в комитет поступило 432 обращения с просьбой о помощи. Фото: Законодательное Собрание Приморского края

Впервые за четыре года в Приморье стало больше предпринимателей. Несмотря на трудности, связанные с санкциями и COVID-19, впервые за четыре года число субъектов малого и среднего бизнеса выросло на полтора процента. Об этом заявила уполномоченная по защите прав предпринимателей региона Марина Шемелина, сообщает “КП – Владивосток”

– Несмотря на возникшие трудности и огромные риски, приморский бизнес в прошлом году находил возможности для создания новых направлений и развития существующих. Впервые за последние четыре года в крае выросло количество субъектов малого и среднего предпринимательства, – отметила Шемелина.

По данным единого реестра МСП на сайте ФНС, в начале января 2023 года в крае было зарегистрировано 84 тысячи 947 субъектов бизнеса. Это на 1,2% больше, чем годом ранее.

По словам бизнес-омбудсмена, в 2022 году правозащитный институт помогал бизнесу края адаптироваться к новым условиям. В условиях санкций было принято 105 мер поддержки, а также направлено почти полтора миллиарда рублей на помощь предприятиям сельского хозяйства, добывающей промышленности, кинотеатров и малого бизнеса.

Депутат добавила, что за прошлый год в комитет поступило 432 обращения с просьбой о помощи. Чаще всего большая часть из них были связаны с торговлей (35%) и сферой услуг (20%).

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