На Камчатке могут появиться неожиданные для США «подарки»

Полуостров подходит для вывода субмарин в Тихий океан. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Китайское издание Baijiahao сообщает о том, что на Камчатку могут поставить новую дивизию ядерным подводных лодок. Все из-за того, что полуостров подходит для вывода субмарин в Тихий океан. Статью пересказал портал ПолитРоссия.

Издание утверждает, что Россия будет усиливать подводный флот в Тихом океане из-за стремительного ухудшения отношений с США. Среди нововведений – дивизия атомных подводных лодок. В их число войдут не имеющие аналогов в мире «Хабаровск» и «Белгород»

Субмарины оснащены мощной ядерной торпедой «Посейдон», характеристики которой держат в строгом секрете. Известно только то, что боеприпас может развивать скорость до 200 километров в час и его крайне сложно обезвредить.

– Торпеда может уничтожать прибрежные города и крупные соединения флота противника, такие как авианосные группы, – утверждает Baijiahao.

Авторы также считают, что план развертывания подлодок был разработан специально для США, чтобы вести психологическую войну. Субмарины смогут держать под прицелом военные активы Америки без угрозы быть обнаруженными.

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