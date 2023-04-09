В Приморье на угольном терминале загорелась спецтехника

Все случилось из-за грейферного погрузчика, который загорелся. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Находке в воскресенье, 9 апреля случился пожар на территории угольного терминала. О нем пожарно-спасательной службе сообщили в 7:02. Туда незамедлительно отправились пожарные. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Все случилось из-за грейферного погрузчика, который загорелся. Страшные кадры охваченной огнем техники оказались в социальных сетях. К моменту прибытия бригады у погрузчика горел аккумуляторный отсек. В ГУ МЧС по Приморскому краю «КП – Владивосток» рассказали о том, что спецтехника оказалась повреждена огнем на площади около 30 квадратных метров.

Погибших и пострадавших нет. Точные причины, почему спецтехника оказалась охвачена огнем, еще устанавливаются. Пожар тушили 3 единицы пожарной техники и 11 человек.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что серьезный пожар в Находке забрал у семьи жилье. Все случилось ночью перед Американским перевалом (Лесная улица).

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